El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, encabezó la entrega de los trabajos de rehabilitación de la avenida La Salud, en el fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, donde se realizaron labores de mejoramiento de la superficie de rodamiento en ambas calzadas.

Durante un encuentro con vecinos, celebrado en el parque lineal del fraccionamiento, el alcalde señaló que estas acciones forman parte del programa municipal de conservación y mantenimiento de vialidades, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito y la infraestructura urbana.

Los trabajos comprendieron el tramo ubicado entre las avenidas Próceres de la Enseñanza y José María Ruiz de Tejeda y Otal, donde se aplicó una carpeta asfáltica de cuatro centímetros de espesor sobre una superficie total de 7 mil 560 metros cuadrados.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huizar Botello, informó que continuarán las intervenciones de rehabilitación y conservación de calles y avenidas tanto en la zona oriente como en otros sectores de la ciudad.

Durante el evento también participaron los regidores Leslie Atilano Tapia, Alejandro Serrano y Juan Antonio Guerrero, quienes acompañaron la entrega de la obra a los habitantes del sector.

Atilano Tapia señaló que la construcción, rehabilitación y conservación de infraestructura vial, así como de espacios recreativos y deportivos, forman parte de las prioridades de la administración municipal.

Finalmente, las autoridades reiteraron que se mantendrán las acciones de mantenimiento urbano para mejorar las condiciones de movilidad y los espacios públicos de las familias de Aguascalientes.