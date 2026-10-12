Los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la avenida Ayuntamiento continúan con labores de terracería y rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado, informó el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la intervención contempla adecuar la infraestructura hidráulica y sanitaria antes de avanzar con la colocación del pavimento, a fin de contar con una vialidad en mejores condiciones para la circulación.

La Secretaría de Obras Públicas Municipales mantiene las labores en la zona, aunque no se precisaron el porcentaje de avance ni la fecha estimada de conclusión. Montañez señaló que los trabajos continuarán hasta concretar la obra y pidió comprensión a los vecinos y automovilistas por las afectaciones que puedan presentarse durante su ejecución.