Gerardo González Aceves Agencia Reforma
Chiapas, México: Integrantes de la caravana «Dios con nosotros», que partió de Honduras el 3 de noviembre, avanzaban anoche rumbo a Arriaga, a hora y media de Tuxtla Gutiérrez.
La Presidenta Claudia Sheinbaum auguró que esta caravana no pasará más allá de Oaxaca
«La caravana que se está formando se está atendiendo como se han atendido las otras 23 caravanas que no han pasado de Oaxaca hacia el norte», dijo la Mandataria.
De igual manera, CSP afirmó que no hay en este momento ninguna caravana de migrantes en tránsito por el País.
«Podemos informar con claridad nosotros que no hay ninguna caravana en este momento que esté en tránsito hacia la frontera norte y que la caravana que se está formando se está atendiendo como se han atendido las otras 23 caravanas que no han pasado de Oaxaca hacia el norte, la mayoría se quedan en Chiapas al darles la información y la atención que se requiere para informarles que no van a poder ingresar al territorio de Estados Unidos por las consideraciones de migración que ha establecido el Gobierno de Estados Unidos», aseguró en la mañanera.
La Mandataria federal agregó que había una caravana que ya se disolvió y otra que se está formando pero se les da información para que no se trasladen hacia EU.
«En este momento, informaba que había dos caravanas, una caravana ya se disolvió su paso, ya la mayoría regresaron a sus países de origen y hay otra caravana que apenas se está formando, entonces realmente no hay ninguna caravana que esté en este momento en tránsito en nuestro país para llegar a la frontera norte», dijo.
Explicó que desde que llegó Donald Trump al Gobierno de Estados Unidos, 24 caravanas se han desintegrado en México.
«Nos informó la Secretaria de Gobernación que son 24 caravanas desde la llegada del Presidente Trump al gobierno que hemos detenido previo a que lleguen, o bueno, que se han, hemos detenido es una mala elaboración, que se han desintegrado digamos las caravanas gracias a la información que se les ha dado de que no hay paso de la frontera mexicana hacia Estados Unidos».