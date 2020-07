Froylan Escobar Agencia Reforma

CDMX.- Varios famosos mexicanos, como Manuel “El Loco” Valdés, Ceci Romo y Mauricio Herrera, hacen frente actualmente a sus enfermedades como todos unos guerreros y salen adelante gracias al apoyo de su familia.

Luego de algunos días alegre, “El Loco” amaneció ayer “bajoneado”, según informó su nieto Iván Valdés.

“Hoy (ayer) es de esos días en los que no anda muy bien, de esos días de ánimo de montaña rusa, que suben y bajan. El domingo estaba divino, eufórico y feliz viendo el futbol.

“De humor y de ganas a veces anda muy bien, pero de repente hay días en las que el cuerpo le falla, se agüita tantito”, afirmó el nieto del histrión en entrevista.

Para evitar una recaída, la familia del actor lo llevó a una cámara hiperbárica a impulsar su recuperación.

“Hasta el momento todo muy bien, sigue estable, que es lo importante, y está lo mejor que se puede para tener 89 años después de tanto relajo y tratamiento.

“Dentro de lo que cabe, pues va bien, esperemos que haya reaccionado favorablemente a este tratamiento y vuelva a tener ese ánimo y euforia de siempre”, expresó Iván.

Mejores noticias recibió ayer la actriz Ceci Romo, quien finalmente libró los obstáculos y ya fue dada de alta, nuevamente, del hospital en donde se encontraba.

La noticia la compartió su hija Claudia, quien aseguró que se dedicará en cuerpo y alma a su madre.

“Ceci Romo es una guerrera que ama la vida y quiere sanarse. El proceso de recuperación es complejo y requiere cien por ciento de tranquilidad, nuestro enfoque total y atención particular en los próximos días”, indicó.

La familia Romo ora por la salud de la actriz a las 14:00 y 20:00 horas, e invitó al público a unirse a ellos.

“Pido oración para que Ceci cobre fuerza y sane”

Finalmente, Mauricio Herrera y su esposa se mantienen estables, sonrientes y respondiendo bien al tratamiento, según lo informó su hijo Claudio Herrera por medio de un mensaje instantáneo.

“Por el momento ambos están bien, estables, todos estamos en cuarentena. Yo por el momento me encuentro aislada también”, añadió Luhana Rodríguez, hija de la pareja.