La Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas del Congreso del Estado determinó que 33 aspirantes acreditaron los requisitos legales para continuar en el proceso de selección de los siete concejales que asumirán de forma temporal la administración gubernamental.

La diputada Beatriz Montoya, presidenta de esta comisión legislativa, informó que se prevé realizar las entrevistas presenciales con los aspirantes inscritos los días 7, 9 y 12 de octubre, a razón de 11 participantes por jornada, con una duración aproximada de 15 a 20 minutos por persona.

No obstante, precisó que dichas fechas están sujetas a la validación de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) o, en su caso, a la aprobación del pleno legislativo, por lo que el calendario podría modificarse.

Detalló que la evaluación de los perfiles se sustentará en criterios técnicos específicos: conocimiento de la administración pública, visión en materia de entrega-recepción y transición, arraigo, trayectoria en el servicio comunitario, viabilidad de las propuestas de trabajo y claridad de expresión. Los integrantes de la comisión contarán con un periodo de cinco días hábiles para analizar de manera detallada los expedientes correspondientes.

Asimismo, la legisladora señaló que el Congreso trabaja en la elaboración de reformas legales y reglamentarias que deberán aprobarse entre octubre y noviembre. Estas adecuaciones normativas contemplan los mecanismos de sustitución o revocación de los concejales, así como la asignación de la partida presupuestal necesaria para cubrir remuneraciones, operación de oficinas, gastos de traslado y elaboración del plan de desarrollo municipal.

Finalmente, la presidenta de la comisión confirmó que, hasta el momento, no se han presentado recursos legales ni impugnaciones que detengan el procedimiento. La lista definitiva de postulantes será difundida a través de los canales oficiales del Poder Legislativo.