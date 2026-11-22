La Secretaría de Obras Públicas Municipales inició los trabajos de colado de guarniciones en la avenida Mahatma Gandhi, como parte de la rehabilitación de esta vialidad, donde se prevé comenzar la colocación de pavimento el próximo lunes, informó la dependencia.

De acuerdo con la programación de la obra, se realizarán colados de guarniciones con volúmenes de cinco y siete metros cúbicos de concreto, necesarios para preparar la vialidad y avanzar hacia la siguiente etapa de intervención.

La dependencia municipal señaló que las labores continúan conforme a las distintas fases del proyecto, con el propósito de concluir la rehabilitación a la brevedad y mejorar las condiciones de circulación para los automovilistas y demás usuarios de esta avenida.