El Municipio de Aguascalientes inició los trabajos de colocación de concreto hidráulico en avenida Ayuntamiento, como parte de la rehabilitación integral que se lleva a cabo para mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

El secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello, informó que durante la jornada se realizó el colado de 49 metros cúbicos de concreto hidráulico MR-42, con un espesor de 20 centímetros, lo que permitirá contar con una superficie de rodamiento de mayor resistencia y durabilidad.

Detalló que las labores continuarán durante esta semana, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, con el objetivo de mantener el avance de la obra y concluir los trabajos en el menor tiempo posible para beneficio de la ciudadanía.

La intervención se desarrolla en el tramo comprendido entre la avenida Convención de 1914 y la calle Josefa Ortiz de Domínguez, donde también se realizan trabajos de terracería, compactación de la subbase y preparación de la superficie para garantizar la calidad de la nueva vialidad.

Huízar Botello destacó que el proyecto contempla, además, la instalación de líneas de agua potable y la rehabilitación de la red de alcantarillado, con lo que se busca fortalecer tanto la infraestructura vial como los servicios básicos de este sector de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Aguascalientes continúa impulsando obras de infraestructura urbana orientadas a mejorar la movilidad, prolongar la vida útil de las vialidades y ofrecer mejores condiciones de tránsito a la población.