El Municipio de Aguascalientes concluyó los trabajos principales de rehabilitación de la calzada oriente de la avenida Arqueros y continúa con las labores en la calzada poniente, donde se realizan tareas de demolición y retiro del pavimento deteriorado, informó el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huizar Botello.

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas Municipales, en la calzada oriente únicamente queda pendiente la aplicación de pintura para completar esta etapa de la obra.

Mientras tanto, en la calzada poniente se retiran la carpeta asfáltica existente y algunas losas de concreto que presentan deterioro, a fin de preparar la superficie para su rehabilitación.

Huizar Botello señaló que los trabajos se mantienen de manera continua y reconoció que las labores pueden ocasionar molestias temporales a quienes transitan por la zona.

Indicó que la dependencia supervisa las distintas etapas de la intervención para verificar que se ejecuten conforme a lo programado.