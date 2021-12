En virtud que cada vez es más la población adulta mayor que demanda mejores servicios y atención, pero también protección a sus derechos, la Comisión de la Familia en el Congreso del Estado está elaborando una iniciativa para crear la Procuraduría del Adulto Mayor, así lo dio a conocer la presidenta de dicho organismo, Nancy Xóchitl Macías Pacheco.

Se considera necesaria una instancia que procure y atienda a los adultos mayores, pues se tiene detectado un alto número de personas de edad avanzada que se encuentran en abandono y ni sus familiares les brindan atención o protección.

Aseveró que de momento se está analizando la posibilidad de crear la Procuraduría que mencionó, y que será una iniciativa del trabajo iniciado por la anterior Legislatura y a la que no se le dio continuidad, pero a estas alturas, comentó, se tiene el proyecto listo para avanzar en el tema.

En su calidad de presidenta de la Comisión de la Familia, la diputada Nancy Macías, resaltó que uno de los problemas a los que se enfrenta la población adulta mayor de 60 años, es al maltrato en distintas de sus manifestaciones, considerando que no siempre se trata de violencia física, sino también la emocional o el abandono.

Y es justo esa situación lo que hace urgente que se cuente con una unidad especializada que brinde atención a la gente mayor de edad, que cuente con trabajadoras sociales, mediadores para atender sus casos en específico e inclusive con abogados que les defiendan y hagan valer sus derechos.

Comentó que se necesita también conminar a los familiares de adultos mayores para que no sean omisos en cuanto al cuidado que merecen sus padres o abuelos, pues se tiene conocimiento que son constantes los llamados de auxilio, y no necesariamente de los afectados, sino que por lo general es de gente ajena a la familia la que pide atención para vecinos o conocidos que sufren cuando llegan a la edad avanzada.

La congresista comentó que, en el DIF Estatal, es recurrente que se reciban reportes de maltrato e incluso vecinos que se dan cuenta de lo que sufren los adultos mayores dan a conocer hechos, como es la falta de alimentos que les permita subsistir y que no hay quien de sus hijos o nietos que les hagan alguna visita por lo menos, menos el apoyarles en el resto de sus necesidades como seres humanos.

