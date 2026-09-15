La pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Arqueros registra un avance general del 26%, como parte del proyecto de modernización vial que ejecuta el Municipio de Aguascalientes en el suroriente de la ciudad, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

La obra avanza actualmente en trabajos correspondientes a la preparación de la superficie y construcción de elementos complementarios de la vialidad. A través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, las cuadrillas realizan el colado de guarniciones a lo largo del tramo intervenido, además de labores de excavación, conformación de la capa de relleno y compactación de la base.

Estas actividades permitirán continuar con las siguientes etapas de construcción hasta llegar a la colocación del concreto hidráulico que conformará la nueva superficie de rodamiento. De acuerdo con el avance reportado por el Gobierno Municipal, poco más de una cuarta parte del proyecto se encuentra ejecutada.

Montañez señaló que los equipos de trabajo mantienen las labores conforme al calendario constructivo establecido para la intervención, mientras continúan las maniobras de maquinaria en la zona.

El presidente municipal también agradeció la comprensión de vecinos y automovilistas ante los trabajos y las condiciones de circulación que implica la intervención. La obra forma parte de las acciones de infraestructura vial previstas para mejorar las condiciones de movilidad en el suroriente.