La rehabilitación de la avenida Mahatma Gandhi avanza con la colocación de concreto hidráulico en su superficie de rodamiento, como parte de las acciones del Municipio de Aguascalientes para mejorar las condiciones de circulación en esta vialidad del sur de la capital.

El presidente municipal, Leo Montañez, informó que la Secretaría de Obras Públicas mantiene activos los trabajos de pavimentación, con los que se busca atender las necesidades de una arteria que registra un elevado flujo vehicular y constituye una ruta de traslado cotidiano para numerosos automovilistas.

Actualmente se realizan colados de losas de concreto hidráulico, material de alta resistencia y durabilidad que permitirá contar con una superficie de rodamiento en mejores condiciones y reducir el deterioro asociado al tránsito constante.

Montañez señaló que esta intervención responde al compromiso de fortalecer la infraestructura vial de la ciudad mediante obras que favorezcan desplazamientos más seguros y eficientes para quienes transitan diariamente por la zona.

Agregó que el Gobierno Municipal continuará impulsando proyectos de rehabilitación y mantenimiento de calles y avenidas, con prioridad en aquellas que requieren atención por su importancia para la movilidad urbana; el avance es del 33%.