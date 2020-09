Isabella González Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras sostener otra reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa consideraron que hay avances en el caso.

Epifanio Álvarez, uno de los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala hace casi seis años, informó que hay nuevas capturas.

“Sí son nuevas detenciones y vamos a ir sabiéndolo con el tiempo”, dijo.

En tanto, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, indicó que hay progresos en “la línea del Ejército”, aunque no pueden detallar sobre los avances porque se pondría en riesgo las investigaciones.

“Lo único que puedo decirle es que hay avances en la línea del Ejército también. Si doy nombres se ponen en riesgo las investigaciones”.

Explicó que aún falta avanzar en la jurisdicción homologada, ejercer acción penal contra el ex Procurador Jesús Murillo Karam y saber el paradero de los estudiantes.

“Tenemos datos e indicios muy sueltos que todavía no están consolidados”, señaló.

Cuestionado sobre qué tipo de avances han tenido, el abogado respondió que hay restos que se han encontrado y que están siendo analizados.

“¿Tomás Zerón?”, se le preguntó.

“Es parte de los avances. No puedo entrar en detalles”, agregó el abogado.

Sobre las demandas que hicieron los padres el pasado 12 de agosto, Rosales comentó que hay avances de 70 por ciento.

“Fue una reunión más que tuvimos con el Presidente. Se informaron de los avances que se tienen, pero no podemos informar porque son puntos muy sensibles”, detalló.

“Tenemos avances sobre acciones penales, resultados y hallazgos también, pero si informamos los ponemos en riesgo”, insistió.

El abogado dijo que también acordaron que el Presidente dará un mensaje sobre el caso el próximo 26 de septiembre.