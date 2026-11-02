Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) sumó nuevas renuncias de directores ejecutivos y funcionarios cercanos a la ex presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, y algunos de ellos relacionados con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

Hasta ayer se hablaba de cuatro, por lo que sumarían 19 salidas en los últimos cinco días. Este lunes, los 10 integrantes del Consejo General del INE tienen previsto reunirse para seguir la evaluación de la estructura de primer y segundo nivel del ente, así como de personajes que colocó la sonorense.

De acuerdo con fuentes del Instituto, los consejeros le solicitaron el pasado sábado su renuncia al coordinador de Comunicación Social, Sergio Uzeta, quien es mencionado en audios difundidos de Hernández Casillas, propietario de Cajas Graf, como parte de «su gente».

Grupo REFORMA buscó al directivo para consultar si se confirmaba su salida, pero no contestó.

En los audios también se escucha que Hernández habla del director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Jorge Egren Moreno. Se asegura que su relación con Juan Carlos Cuervo, ex asesor de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Espino, le alcanzó para darle una posición en el organismo. Sin embargo, hasta anoche no le habían pedido la renuncia.

Además de Juan Manuel Vázquez, ex director del Jurídico, y quien en marzo pasó como Jefe de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Funcionarios informaron que algunos de ellos no habían entregado todavía el documento de renuncia.

En la lista estuvo Pablo Chirinos, quien llegó con Taddei como asesor, luego ascendió a la Unidad de Vinculación con OPLES y desde mayo pasado estaba como director de Gestión en la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien este sábado oficializó su salida.

Estos dos últimos no han sido mencionados como parte del equipo que tenía el proveedor a su servicio.

Taddei colocó a decenas de personas en la estructura en puestos de segundo nivel. Entre ellos, Rutilio Rosas Peralta, director de Difusión y Campañas Institucionales, quien llegó del Instituto Electoral de Veracruz y -se afirma- es cercano al ex Administrador, Jesús Octavio García, con un sueldo de 123 mil pesos.

Así como Mireya Scarone Adarga, coordinadora de Procesos Registrales, quien trabajó con Taddei en el organismo electoral de Sonora y también en el Gobierno morenista de Alfonso Durazo. Tiene un sueldo neto de 73 mil pesos.

Alan Francisco Aguirre Rodríguez, director de Desarrollo, Información y Evaluación de la Unidad Técnica de Vinculación con OPLES también es sonorense y recomendado por Taddei. En su entidad trabajó en una dirección del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Aunque Silvia Cardoso Rivera llegó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) desde 1997, la directora de Atención Ciudadana del Registro Federal de Electores -se afirma- es cercana a Taddei e incluso la conocen como su «comadre».

La semana pasada, los consejeros acordaron que evaluarán las 17 direcciones, unidades y coordinaciones de primer nivel. De ellos, 11 son cercanos a la ex presidenta Taddei.

En esas posiciones clave está el titular de la Secretaría Ejecutiva, Roberto Félix, quien era mano derecha de Taddei. Hace unos días, la presidenta provisional, Blanca Cruz, informó que se evaluaría la pertenencia de quitarlo o mantenerlo en el cargo.