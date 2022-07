Víctor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las condiciones de sequía severa se han extendido en 6 entidades del país, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua.

En la última entrega del Monitor de Sequía en México, la dependencia detalla que se trata de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro.

En esta última entidad, indica, el aumento de territorio afectado por sequía severa fue de 13.6 puntos porcentuales.

La Conagua señala que la proporción del territorio nacional afectada por algún nivel de sequía disminuyó de 53 a 47.5 por ciento entre el 15 y el 30 de junio de este año. La cifra, sin embargo, es 4.3 puntos porcentuales superior a la registrada al cierre de junio de 2021.

En tanto, la incidencia de sequía excepcional -el nivel más alto- aumentó de 0.8 a 1 por ciento del territorio nacional en la segunda quincena del mes pasado.

Las entidades afectadas son Coahuila, con 5.5 por ciento de su territorio con sequía excepcional, y Chihuahua, con 4.8.

El reporte refiere que se registraron lluvias por arriba del promedio en algunas regiones, asociadas principalmente a la presencia del huracán «Blas» y a la interacción de la tormenta tropical «Celia» con la onda tropical número 6, ambos en el Pacífico, así como un canal de baja presión en la costas del y al comienzo del Monzón de Norteamérica, que benefició a la Sierra Madre Occidental y al noroeste del país.

Con ello, apunta, se redujeron las áreas con sequía de moderada a severa en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, sur de Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Veracruz y Puebla. En tanto, en Baja California, Sonora y el norte de Chihuahua disminuyó la sequía extrema.

Sin embargo, advierte, en las zonas del país en las que se observaron lluvias por debajo del promedio, como la región central, parte del occidente y la Sierra Madre Oriental, se incrementaron las condiciones de sequía en general, y severa en particular.

Las entidades que registran la mayor proporción de su territorio con sequía severa son Baja California, con 71.6 por ciento; Querétaro, con 61.9, y Sonora, con 49.3.

La Conagua explicó en un comunicado que el acuerdo publicado el pasado martes en el Diario Oficial de la Federación, en el que se declara una emergencia por la sequía es de carácter general y no está dirigido a una condición de sequía actual o una entidad en particular.

«Es un instrumento que permite estar preparados para atender los efectos de una sequía severa, extrema o excepcional, al contar con el marco jurídico y legal que permita implementar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua para usos doméstico y público urbano», señaló.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó en un aviso publicado la semana pasada que se prevé que el fenómeno climatológico «La Niña», que ha contribuido a la sequía severa que golpea a los estados del norte del país, se mantenga hasta finales de año.

El fenómeno se ha extendido inusualmente por tres años consecutivos desde 2020.

¡Participa con tu opinión!