Gelmin Omar González Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Frente Cívico Nacional, uno de los organizadores de las movilizaciones de la «Marea Rosa», acordó ayer avanzar hacia la constitución de un nuevo partido, con asambleas en todo el País, rumbo a un congreso nacional el próximo 23 de noviembre.

Más de mil 600 participantes de todo el País y 146 organizaciones, según los organizadores, nombraron como titular de la Comisión de Consulta y Auscultación al perredista Guadalupe Acosta Naranjo para coordinar los trabajos.

«El 23 de noviembre vamos a hacer nuestro congreso para, después de este proceso, decidir el camino para con la constitución de una fuerza política», dijo el senador Emilio Álvarez Icaza.

A la reunión asistieron el ex presidente del IFE, Leonardo Valdés; el ex dirigente del PRD, Carlos Navarrete; el senador Gustavo Madero y, como invitado, Santiago Taboada, ex candidato del PAN en la Capital, entre otros.