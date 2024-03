Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en la ciudad de Tucson, resolvió en favor del Gobierno mexicano en la demanda contra cinco tiendas vendedoras de armas localizadas en ese estado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la jueza Rosemary Márquez estableció que las empresas demandadas tuvieron información suficiente para saber que las armas terminarían en México en manos del crimen organizado y pese a ello siguieron comercializándolas.

Además, la Corte reconoció que México tiene derecho a demandar a nombre propio y de su población, y que las tiendas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes.

«Tras la decisión de hoy (ayer), la Corte de Distrito puede continuar estudiando la demanda de México. En las siguientes etapas, se presentará evidencia para demostrar la conducta negligente de las demandadas, buscando obtener una reparación del daño que será determinada por el juez», indicó la dependencia.

El 10 de octubre de 2022, el Gobierno de México presentó una demanda contra cinco tiendas de venta de armas de fuego.

Diamondback Shooting Sports, Inc., SNG Tactical, LLC y Loan Prairie, LLC, también conocida como The Hub Target Sports, están ubicadas en Tucson.

Mientras que Ammo A-Z, LLC y Sprague’s Sports, INC., están instaladas en Phoenix y Yuma, respectivamente.

En esas tiendas, de acuerdo con una investigación que llevó a cabo la Cancillería con la ayuda de agencias mexicanas y estadounidenses, es donde se han vendido armas que han sido aseguradas a integrantes del crimen organizado en México.