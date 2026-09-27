La construcción del colector pluvial en el bulevar Juan Pablo II registra un avance general del 68 por ciento, informó la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, cuyos trabajos se mantienen con jornadas extendidas durante toda la semana.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Huízar Botello, señaló que actualmente se realizan labores de limpieza y preparación del terreno para continuar con la instalación de la infraestructura hidráulica, además de la construcción de los muros que forman parte del proyecto.

La colocación de las dos líneas de tubería, de cuatro metros de diámetro cada una, presenta un avance del 50 por ciento. De acuerdo con la dependencia municipal, se prevé concluir la instalación de los tubos durante la próxima semana para, posteriormente, continuar con las labores complementarias de la obra.

Como parte del proceso constructivo, también se han colocado materiales de protección y grava alrededor de las tuberías, con el propósito de avanzar en la conformación de la infraestructura que permitirá conducir el agua pluvial en esta zona de la ciudad.

Huízar Botello indicó que las labores se desarrollan diariamente, incluidos sábados y domingos, con horarios extendidos para avanzar en la ejecución del proyecto y reducir el tiempo de afectación a quienes utilizan esta vialidad.

De manera paralela, el Municipio mantiene la revisión y el mantenimiento del camino provisional habilitado en el sector, utilizado por vecinos, estudiantes y otras personas que transitan por la zona. Las acciones buscan conservarlo en condiciones adecuadas mientras continúan los trabajos de construcción.

La Secretaría de Obras Públicas pidió a la población mantener la precaución al transitar por el área y agradeció la comprensión de los usuarios ante las modificaciones temporales en la circulación derivadas de la obra.