El Gobierno Municipal de Aguascalientes continúa con los trabajos de rehabilitación de la avenida Mahatma Gandhi, donde actualmente se realizan labores de nivelación y preparación del terreno para la colocación de nuevas capas de pavimento, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y la resistencia de la superficie vial.

El titular de Obras Públicas, Miguel Ángel Huízar Botello, informó que las cuadrillas municipales trabajan en la calzada poniente, donde se busca corregir las irregularidades del terreno y garantizar una base uniforme que permita continuar con las siguientes etapas de construcción.

Explicó que, una vez concluida la nivelación, se procederá a colocar y compactar una capa de material que servirá de soporte al pavimento, con la finalidad de proporcionar firmeza a la estructura y favorecer su resistencia ante el tránsito cotidiano de vehículos.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, la intervención en la calzada poniente registra un avance del 60%. En las próximas etapas se contempla continuar con los colados de concreto hasta completar la rehabilitación de este cuerpo de circulación.

Huízar Botello indicó que el proyecto también considera la intervención de la calzada oriente.

Mientras continúan las obras, la autoridad municipal solicitó a los conductores extremar precauciones al circular por la zona, respetar los señalamientos preventivos y mantener una velocidad moderada.

La dependencia reiteró que estas recomendaciones tienen como finalidad proteger a los automovilistas, peatones y trabajadores que participan en la rehabilitación de esta vialidad.