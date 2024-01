Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El 13 de abril de 2021, la titular del ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, (CONAHCYT), María Elena Álvarez-Buylla, aseguró que a finales de ese año estaría una vacuna mexicana contra Covid-19 que sería puesta a disposición de la Cofepris para su aprobación en uso de emergencia. La promesa se cumplió más de 2 años después.

Ayer, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el uso de emergencia a la vacuna contra Covid-19 «Patria», del laboratorio Avi-Mex S.A. de C. V.

El aval ocurre cuando la emergencia sanitaria global por el SARS-CoV-2 ya ha sido superada y cuando circulan nuevas variantes del virus.

Otra de las limitaciones del biológico mexicano, presentadas durante la sesión del Comité de Moléculas Nuevas fue que no se suministre a las personas con enfermedades crónico-degenerativas, al señalar que en esta población no se documentó efectividad en la protección contra este coronavirus.

Actualmente, el Gobierno federal recomienda la aplicación de esta vacuna justamente a personas vulnerables, entre ellas pacientes crónicos.

Además la vacuna está indicada para adultos, pero con inmunidad previa, por lo que servirá como refuerzo.

Grupo REFORMA publicó que los especialistas Rosa María Wong y Alejandro Macías llamaron a aplicarse, de manera ideal, las dosis que están diseñadas para combatir las variaciones del virus que circulan actualmente.

Detallaron que las que ofrece el Gobierno de forma gratuita sirven, pero no están actualizadas.

Para el infectólogo Francisco Moreno, la autorización de la dosis Patria «llega tarde».