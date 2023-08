Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal declaró ayer constitucional el tope al precio de gas LP que se distribuye mediante autotanque, pero resolvió que es ilegal para otras modalidades de abasto del energético.

Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica, concedió parcialmente los primeros tres amparos contra el acuerdo A/023/2022 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), publicado el 28 de julio de 2022.

Dicho acuerdo estableció la metodología permanente para calcular el precio máximo del gas LP, luego de que el Gobierno había aplicado esta medida mediante directrices de emergencia desde mediados de 2021.

El amparo fue concedido sólo contra tres modalidades de expendio al público de gas LP: bodegas de expendio, estaciones de servicio con fin especifico, y estaciones de servicio multimodal.

El juez determinó que, tratándose de estas modalidades –legalmente clasificadas como «expendio al público»–, la Ley de Hidrocarburos no permite al Gobierno fijar precios máximos en ningún caso, sino que se debe regir a lo que determine el mercado.

«No existía sustento normativo para que la CRE incluyera también como sujetos obligados por el acto reclamado a los permisionarios que cuentan con un permiso para expendio al público de gas LP», afirman las sentencias.

En la bodega de expendio el consumidor puede llenar directamente tanques portátiles de hasta 25 kilos.

La estación de servicio especifico es una especie de gasolinera para abastecer vehículos cuyos motores queman gas LP, mientras que las estaciones multimodales son similares, pero también abastecen otros combustibles.

El juez declaró que estos amparos deben tener efectos generales en todo el sector de gas LP, para evitar asimetrías en el mercado, pero la CRE puede impugnar ante un tribunal y las sentencias de ayer no serán aplicables mientras no sean confirmados por la instancia revisora.