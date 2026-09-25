La reforma electoral que elimina la reelección para diputaciones y alcaldías fue aprobada como parte del proceso de homologación federal; sin embargo, no impedirá que legisladores y ediles en funciones busquen contender nuevamente en los comicios de 2027, al amparo del principio de derechos adquiridos.

Así lo precisó el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, Emanuelle Sánchez Nájera, al detallar el alcance y las salvedades de la modificación normativa, que entrará en vigor de manera plena para los perfiles que resulten electos a partir del próximo proceso electoral.

Agregó que la restricción no puede aplicarse de forma retroactiva a quienes rindieron protesta bajo el marco legal establecido antes de la homologación. Bajo esa premisa, los representantes de la presente legislatura conservan la facultad legal de postularse para una reelección, conforme al esquema aplicable en la elección inmediata anterior.

El diputado argumentó que, de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la figura de la reelección no ha sido definida como una prerrogativa del servidor público, sino como un derecho de la ciudadanía para evaluar y dar continuidad a las gestiones gubernamentales.

Respecto al panorama político de su bancada, sostuvo que mantendrá su militancia en el Partido de la Revolución Democrática y descartó incorporarse a otros grupos parlamentarios. Explicó que la dirigencia partidista inició consultas internas con comités y consejeros para evaluar la política de alianzas que asumirán ante los próximos plazos marcados por el Instituto Nacional Electoral.

En su caso particular, Sánchez Nájera aclaró que no podrá contender nuevamente por la misma posición legislativa local, al haber alcanzado el límite permitido tras sus triunfos en los procesos electorales de 2021 y 2024.