Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del INE aprobó ayer a los periodistas Denise Maerker y Manuel López San Martín como moderadores del primer debate presidencial, que se realizará el 7 de abril.

Ambos comunicadores cobrarán 150 mil pesos por sus servicios, y estarán obligados a conducirse con neutralidad e imparcialidad.

Maerker fue propuesta por la coalición Morena-PVEM-PT y López San Martín por PAN-PRI-PRD.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Debates, aclaró que la evaluación se hizo en base a requisitos formales, no de su trabajo periodístico.

«Con el fin de respetar el derecho humano de la libertad de expresión. Lo que se hizo fue una ponderación de cumple o no cumple con los criterios, con el propósito de establecer valores preliminares a cada persona propuesta y con ello eliminar la subjetividad», dijo.

Los representantes del PAN y PRI dijeron estar de acuerdo con ambos perfiles, pero les exigieron absoluta imparcialidad en su actuación.

«Exhortamos a los periodistas Denise Maerker y Manuel López San Martín a cumplir con este compromiso, con imparcialidad y profesionalismo», dijo el panista Víctor Hugo Sondón.

Sin embargo, el representante del PT, Gerardo Fernández Noroña, objetó designación de López San Martín.

«Para los siguientes debates debería considerarse otro criterio y que no sean los moderadores sujetos que han estado claramente a favor de alguna de los bloques o del partido que aspiran a la Presidencia», señaló.

El Consejo General del INE también aprobó el listado de canales de televisión que trasmitirán, de manera obligatoria, el debate.

Se trata Las Estrellas y Canal 5, de Televimex; Azteca 7, Azteca UNO, A+ y ADN40, de Televisión Azteca; e Imagen TV y Excélsior TV, de Cadena Tres.

Hasta el momento, el INE ha recibido más de 3 mil preguntas, a través de redes sociales, por lo que intensificó su campaña para que más ciudadanos envíen sus cuestionamientos.