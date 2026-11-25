Martha Alicia Martínez Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta que obliga al Estado a adoptar medidas de protección que garanticen la seguridad personal, familiar y comunitaria, así como su bienestar físico, psicológico y emocional, la dignidad y la vida de las víctimas de violencia feminicida.

El proyecto adiciona la fracción IV al artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para incorporar las «medidas u órdenes de protección» y establecer que se deberán adoptar todas las que sean necesarias.

En un breve debate en el que no participó la Oposición, la morenista Clara Cárdenas afirmó que la reforma es una herramienta que puede salvar vidas, porque una orden de protección emitida a tiempo, puede ser la diferencia entre que una mujer regrese a su casa son su familia o se convierta en una estadística más de dolor e impunidad.

La legisladora indicó que no basta con reconocer el feminicidio, sino que hay que actuar antes de que este delito sea consumado.

«Demasiadas veces hemos visto cómo cuando una mujer pide ayuda, el sistema llega tarde, demasiadas veces las alertas se encienden cuando ya es demasiado tarde, por eso esta iniciativa establece con claridad que las autoridades tienen la obligación ineludible de actuar de manera pronta y expedita cuando existe riesgo grave de feminicidio», indicó.

La legisladora afirmó que con esta reforma es un «no más a la burocracia ante la emergencia, no más dilaciones ante el peligro, no más excusas ante la vida de una mujer».

La también morenista Claudia García Hernández, dijo que la reforma haría posible que los jueces impidan al presunto feminicida seguir teniendo contacto con las y los hijos de la víctima.

«Yo creo que se debe suspender la patria potestad y los derechos de la tutela y la convivencia para los papás que maten a la mama de sus hijos. Para las hijas e hijos es terrible enfrentar esta situación, es una forma de extrema violencia psicológica, porque, además, tienen que enfrentar también la manipulación de los familiares directos del feminicida», dijo.

García Hernández advirtió que pese a los avances legislativos en materia de violencia contra las mujeres, aún quedan lagunas que usan los abogados y los jueces insensibles y corruptos.

Como ejemplo, detalló que el Código Nacional de Procedimientos Penales no considera a las víctimas indirectas del feminicidio y otros delitos graves, por lo que existen casos de resoluciones a favor de feminicidas ordenando la convivencia de hijos e hijas o dando la custodia de los mismos a familiares directos de éstos.

Ante ello, pidió a sus pares apoyo para impulsar la iniciativa que presentó hace un par de meses para reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales y poder contar con una disposición normativa de carácter nacional que imponga la pérdida de derechos parentales en caso de feminicidio.