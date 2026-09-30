Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La bancada de Morena empujó en el Senado de la República la cuestionada «Ley Antimemes» que castiga con cárcel de hasta cinco años a quien promueva parodias con la identidad gráfica del Gobierno.

Las bancadas opositoras coincidieron en advertir que se pone en riesgo la libertad de expresión.

«Hay que tener mucha imaginación y poca vergüenza para salir a decirle al pueblo que esta reforma prohibirá el humor. ¡Es que dan pena! Mienten. Esta ley no persigue ni la sátira ni la parodia», reviró la morenista Malú Mícher.

«Si van a encarcelar a quien se burle del Gobierno, pues van a tener que encarcelar a medio México», reviró la panista Mayuli Latifa.

La senadora quintanarroense desplegó en el piso una manta que rezaba: «Criticar al Gobierno = Cárcel».

Por Movimiento Ciudadano (MC), la senadora Alejandra Barrales afirmó que, en un régimen democrático, «el poder tiene que aprender a convivir con la crítica. Una sociedad libre no se construye protegiendo al Gobierno de memes y de parodias».

«Por el contrario, se construye garantizándoles a los ciudadanos su libertad de expresión frente a cualquier intento de censura. No a la cárcel y a los memes y a las parodias, no a la cárcel a quien elaboran estas figuras como medio de comunicación».

Por el PAN, la senadora Guadalupe Murguía advirtió que «la libertad de expresión se pone en riesgo cada vez que la crítica molesta e incomoda al Gobierno en turno. Pero la libertad de expresión es un derecho que tenemos los ciudadanos y no puede quedar a conveniencia política de un Gobierno en turno o una interpretación a modo de un tipo penal».

«Es por eso que votamos en contra de este dictamen y creemos que es derecho de todos los mexicanos poderse expresar libremente».

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Verde Ecologista, aseguró que la Oposición mentía al advertir que se pondrá en riesgo la libertad de expresión.

«Estamos hablando de actos de comercio, no del derecho a la opinión», repuso.