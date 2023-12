Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados concretó la reforma que permitirá al IMSS-Bienestar quedarse con al menos 110 mil millones de pesos de las entidades federativas, para ofrecer los servicios de salud a la población sin seguridad pública.

Con ello, se espera que a partir de 2024 las 23 entidades gobernadas por Morena ya no dispongan de los recursos federales que les han correspondido para la operación de los hospitales públicos.

Mientras Morena y aliados defendieron que con la medida se logrará avanzar al modelo eficiente de Dinamarca, la oposición argumentó que se afecta el Federalismo y se consolida la concentración de recursos por parte del Gobierno, sin rendir cuentas del destino que se les da.

Tras una larga discusión, los legisladores aprobaron en lo general reformas a las leyes de Coordinación Fiscal y General de Salud, con 207 votos a favor y 167 en contra.

Se envió al Ejecutivo para su publicación.

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) está integrado por recursos que se destinan directamente a las entidades, y su administración ha sido autónoma para el pago de personal, compra de insumos y medicamentos, equipamiento e infraestructura.

Para 2024, se aprobaron 135 mil millones de pesos al FASSA, de los cuales 110 mil millones se los quedaría el IMSS-Bienestar.

Con la reforma se asegura que no sólo se trasladarán esos recursos al Gobierno, sino también toda esta responsabilidad de la ejecución.

El diputado morenista Arturo Roberto Hernández señaló que con la reforma se logrará completar el mecanismo de federalización del sistema de salud del país, a través de la implementación de un sistema «de colaboración y coordinación» de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados con el IMSS-Bienestar y las entidades federativas.

Por su parte, Éctor Ramírez Barba, diputado del PAN, reclamó que el problema no es el FASSA, sino la cantidad de dinero que ha dispuesto el Gobierno para otorgar los servicios de salud y el retroceso en la calidad.

Con bloques de colores, señaló que el FASSA ya fue operado por el Gobierno a través del desaparecido Insabi, salvo las entidades que no aceptaron sumarse el modelo centralizador.

Dijo que desde 2019, el Gobierno gastó 480 mil millones de pesos en el sistema de salud, monto que fue aumentando cada año.

«Para el 2023, 658 mil millones de pesos y solamente 27 mil millones de pesos corresponden de los estados no adheridos al Insabi.

«Sumados son más de 2 billones 312 mil millones de pesos. Y si ahora le ponemos lo que quieren hacer ‘del toma todo’ para el 2024, va a tener esta institución 734 mil millones de pesos. Esta es la evolución del gasto en salud que ha manejado el Gobierno federal. En total, 3 billones 526 mil millones de pesos», explicó.

«Vean qué hemos logrado con 3 billones de pesos, hemos logrado que la esperanza de vida de 2019 a 2021 baje cuatro años. Estamos igual que Bolivia, Botswana, Rusia y Omán.

«Los cuatros años menos se lo debemos a esta ineficacia del Gobierno en todas sus instituciones de salud. Claro, administradas por ya sabemos quién, que le pasa los millones al hermano de ya sabemos quién», condenó.

Criticó que el desmantelamiento del sistema de salud «logró» que se pasara de 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a servicios de salud, a 50 millones de personas.