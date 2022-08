Oscar Uscanga Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Con el apoyo de tres diputados panistas, el Congreso de Veracruz, de mayoría morenista, aprobó ayer reformas a la Constitución local que permitirán que Rocío Nahle, Secretaria de Energía federal, ser candidata a la gubernatura en 2024, pese a nacer en Zacatecas.

Con 38 votos a favor de Morena, PT y PVEM, 3 del PAN y 11 en contra, la Legislatura aprobó añadir un párrafo al artículo 11 para reconocer como veracruzano a quien tenga un hijo que haya nacido en la entidad, tal como ocurre con la funcionaria, cuya hija es Rocío Peña Nahle.

Hasta el momento, la Constitución local sólo reconocía como veracruzano a quien haya nacido en esa entidad, así como a quien tenga padre o madre veracruzano.

«Las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano», refiere el dictamen que impulsó la diputada morenista Magaly Armenta Oliveros.

Miguel Hermida, diputado local del PAN, aseguró que sus compañeros de bancada Othón Hernández, Hugo González y Nora Jessica Lagunes desacataron la orden que les dio el Comité Ejecutivo Nacional de ir en contra de esta reforma.

«Por la mañana tuvimos reunión con la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, Cecilia Patrón Laviada. El coordinador de diputados no asistió, la postura que dijeron era clara, y muy lamentable que el coordinador de diputados, el que tiene que elegir, decidir y defender los intereses del partido haya votado a favor, es muy lamentable», expresó a Grupo REFORMA.

Hermida afirmó que Morena y aliados reunían 34 votos de 50, los necesarios para obtener las dos terceras partes para una reforma constitucional, por lo cual no se entiende la decisión de añadirle más votos.

«Espero que el Comité Ejecutivo Nacional tome cartas en el asunto. En realidad no lo esperábamos, es sorpresivo que el coordinador de diputados decida cambiar el sentido de su voto, podrá argumentar una circunstancia distinta o podrá explicarlo», dijo.