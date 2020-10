Guadalupe Irízar, Érika Hernández y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la encuesta para elegir la dirigencia nacional de Morena y avaló lo realizado hasta ahora por el Instituto Nacional Electoral (INE) en dicho proceso.

En sesión pública, el Magistrado presidente Felipe Fuentes admitió que modificó el proyecto previamente circulado y en el cual se proponía revocar el proceso para prorrogar el mandato de Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Efectivamente circuló un proyecto de resolución (que proponía revocar el proceso de Morena), el cual se somete a consideración de Magistrados para construir las mejores soluciones. En este caso se ha dado ese supuesto.

“Este Tribunal Electoral no responde ni a consignas ni a presiones mediáticas”, manifestó el Magistrado Fuentes.

La nueva sentencia fue aprobada por unanimidad de votos, luego de ser desestimadas las impugnaciones por extemporáneas.

El actual dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, acusó al TEPJF de ser una institución del viejo régimen, aunque acatará la sentencia.

“Con el Tribunal vamos de error en error. Lo que tenemos es la institución del viejo régimen, este acoso judicial y este asalto a la institucionalidad de Morena no tiene precedente en ningún país del mundo, es sumamente grave.

“Pero hay que darle la vuelta a la hoja y unificarnos todos. Yo me sumaré a quien gane”, aseveró.

El INE tiene previsto que las encuestadoras responsables de la encuesta abierta entre militantes y simpatizantes de Morena, con una muestra nacional, concluyan mañana el levantamiento de los cuestionarios para dar a conocer la nueva dirigencia el fin de semana.