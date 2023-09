Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las reglas para la conformación de coaliciones entre los partidos políticos a la Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados rumbo a los comicios de 2024.

El organismo electoral aprobó que las alianzas podrían ser totales, parciales o flexibles.

En la primera se contempla que los partidos aliancistas podrían ir juntos en la Presidencia, en las 64 fórmulas de candidaturas a senadurías y en las 300 fórmulas a diputaciones federales.

La modalidad parcial establece que los partidos coaligados vayan juntos en el 50 por ciento de sus candidatos al Congreso; y con la opción flexible se podrán aliar en al menos un 25 por ciento de candidatos a puestos de elección popular, bajo una misma plataforma electoral.

En las reglas se aclara que se mantendrá en criterio aplicado en las elecciones intermedias de 2021 sobre «afiliación efectiva», al detallar a qué partido corresponde cada candidato, para que, al repartir escaños y curules de representación proporcional, no exista sobrerrepresentación.

La normatividad particular se emitirá después en noviembre.

«Se establece que si en el convenio se señala que una persona es militante de un partido, debe contemplarse o establecerse y comprobarse, que realmente forme parte de un partido político», explicó la consejera Carla Humphrey.

En tanto, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, argumentó que no se trata de meterse en la vida política de los partidos, sino alcanzar una representación ordenada y plural.

«La necesidad de que el Instituto dicte los presentes lineamientos para integrar coaliciones surge ante la complejidad de armonizar el derecho de asociación. De manera que, personas, actoras, políticas, encuentren un beneficio de la suma de sus proyectos», indicó la consejera.