Las fuertes lluvias provocaron inundaciones de hasta un metro de altura en el fraccionamiento Paseos de la Providencia, en San Francisco de los Romo, donde cuerpos de emergencia rescataron a 40 personas y tres mascotas.

Las zonas más afectadas fueron las calles San Judas y San Carlos. Ante el rápido incremento del nivel del agua, policías estatales y municipales, bomberos y personal de Protección Civil ingresaron al sector para poner a salvo a 30 adultos, 10 menores y tres animales de compañía.

El operativo también se extendió a Paseos de la Providencia y al Parque Industrial San Francisco, donde cinco vehículos quedaron varados y tuvieron que recibir apoyo.

Después de concluir el auxilio a las familias, Bomberos del Estado realizaron maniobras para liberar las coladeras y facilitar la salida del agua acumulada, logrando reducir considerablemente el nivel de la inundación.

Las corporaciones mantuvieron vigilancia en la zona ante posibles nuevos riesgos derivados de las lluvias.

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