La falta de refacciones, talleres especializados y garantías de servicio a largo plazo representa un riesgo económico para quienes adquieren automóviles de marcas chinas en México, advirtió Juan Armando García Estrada, integrante del Colegio de Economistas, quien planteó la necesidad de establecer disposiciones que obliguen a los fabricantes a garantizar la atención de sus vehículos después de la venta.

Señaló que, aunque las marcas chinas han ganado terreno en el mercado nacional debido a sus precios competitivos y equipamiento tecnológico, los consumidores deben considerar los costos que podrían enfrentar si sus unidades presentan fallas y no existen piezas disponibles para repararlas. Explicó que una avería en componentes como la computadora, el inversor, la batería o los módulos electrónicos puede dejar un automóvil fuera de circulación durante semanas, meses o incluso periodos más prolongados, cuando el fabricante o distribuidor no cuenta con las refacciones necesarias.

El problema, agregó, puede representar pérdidas económicas para las familias que adquirieron sus vehículos mediante financiamiento, debido a que tendrían que continuar pagando el crédito y otros gastos asociados, como el seguro, pese a no poder utilizar la unidad. Consideró que la falta de garantías sobre la disponibilidad de refacciones y la capacidad de los talleres para realizar reparaciones constituye un factor que los compradores deben evaluar antes de tomar una decisión.

Ante esta situación, sostuvo que el Gobierno debe generar condiciones que las empresas automotrices extranjeras tendrán que cumplir en materia de garantías, disponibilidad de piezas, centros de servicio y personal técnico especializado, a fin de proteger a los compradores mexicanos cuando una empresa no pueda cumplir con sus obligaciones de reparación y mantenimiento.