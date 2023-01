Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Suprema Corte de Justicia determinó ayer que el Ejército y la Marina deben hacer inscripciones directas en el Registro Nacional de Detenciones (RND) cuando realicen detenciones, sin tener que pasar por la Secretaría de Seguridad Publica y Ciudadana (SSPC).

Por ocho votos contra tres, el Pleno de la Corte aclaró el confuso artículo quinto transitorio del decreto por el que fue expedida la Ley del RND en 2019, como parte de la reforma de seguridad pública del actual Gobierno.

El transitorio indica que las Fuerzas Armadas, en sus funciones de seguridad pública, no tendrán que sujetarse al articulo 19 de la ley, que ordena:

«Cuando la detención se practique por autoridades que realicen funciones de apoyo a la seguridad pública, éstas, bajo su más estricta responsabilidad, deberán dar aviso, inmediatamente, de la detención a la autoridad policial competente, brindando la información necesaria para que ésta genere el registro correspondiente, en términos de lo establecido por esta Ley».

La mayoría de los ministros interpretó que las Fuerzas Armadas están obligadas a registrar las detenciones que lleven a cabo, pero directamente en la base de datos del RND y sin intermediarios, lo que no está permitido para otras autoridades que no son policías propiamente dichas.

«Si bien la Fuerza Armada permanente no está obligada a dar aviso de la detención a una autoridad policial para que ésta genere el registro, ello no implica que éste no se lleve a cabo, pues dicha Fuerza Armada permanente es la que debe efectuarlo de manera directa e inmediata, por lo cual, deberá disponer de cuentas de acceso a la base de datos», afirma la sentencia, que presentó el Ministro Javier Laynez.

Los Ministros Norma Piña, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán advirtieron que exentar a las Fuerzas Armadas del artículo 19, y permitirles que hagan registros directos en el RND, es lo mismo que reconocerlas como equivalentes a las policías y otras autoridades civiles de seguridad pública.