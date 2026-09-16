Autoridades regionales de Chile plantearon realizar una visita a Aguascalientes para conocer el funcionamiento del Plan de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes, así como las herramientas tecnológicas empleadas en tareas de seguridad, inteligencia e investigación.

El planteamiento surgió durante una reunión virtual en la que participaron el embajador de Chile en México, Francisco Chahuán; el gobernador regional de Magallanes y de la Antártida Chilena, Jorge Flies Añón; el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman García; y el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana Tirachini.

Durante el encuentro, el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, expuso los seis ejes que integran el plan de seguridad aplicado en Aguascalientes. La presentación incluyó información sobre prevención, inteligencia, tecnología, intercambio de información y coordinación entre corporaciones e instituciones.

Uno de los puntos que concentró el interés de los representantes chilenos fue el C5i. De acuerdo con la información proporcionada tras la reunión, los funcionarios manifestaron su intención de conocer sus sistemas y la manera en que son utilizados para labores de vigilancia, prevención, investigación, inteligencia y reacción.

También se abordaron las posibilidades de intercambio entre instituciones de ambos países en áreas como capacitación, innovación tecnológica, prevención del delito, investigación y mecanismos de coordinación.

Los representantes chilenos expresaron además interés en participar en el IV Foro Internacional de Seguridad y Justicia, previsto para realizarse en Aguascalientes. El encuentro contempla la participación de especialistas, autoridades y representantes de instituciones nacionales y extranjeras para abordar temas relacionados con seguridad y procuración de justicia.

Durante la reunión también se planteó la posibilidad de mantener mecanismos de colaboración e intercambio de experiencias entre autoridades de Aguascalientes y Chile.

Hasta el momento, la información difundida no precisa las fechas en que los gobernadores regionales podrían viajar a la entidad ni cuándo se concretarían los posibles esquemas de colaboración derivados del encuentro.