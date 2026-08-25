Un motociclista de 20 años resultó lesionado y tuvo que ser trasladado en código rojo al hospital, luego de ser impactado por un automóvil cuyo conductor presuntamente ignoró la luz roja del semáforo y posteriormente abandonó el lugar.

El choque ocurrió alrededor de las 23:38 horas del lunes, en el cruce de Avenida Aguascalientes y Avenida Nazario Ortiz Garza, a la altura del fraccionamiento S.T.E.M.A.

De acuerdo con la información recabada por la Policía Vial, un sedán gris avanzaba de sur a norte sobre Avenida Aguascalientes, por el carril izquierdo. Al llegar a Nazario Ortiz Garza, el conductor no respetó el semáforo en rojo y realizó una vuelta hacia la izquierda.

En la maniobra, la parte delantera derecha del automóvil golpeó de frente una motocicleta Italika negra, modelo 2024 y con placas de Aguascalientes, que circulaba de norte a sur por el carril central.

El motociclista, identificado como Rubén, de 20 años, quedó lesionado tras el impacto. Paramédicos acudieron para valorarlo y, debido a su condición, determinaron trasladarlo en código rojo al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS.

Mientras tanto, el conductor del sedán se retiró del sitio después del choque y hasta el momento no se cuenta con mayores datos sobre su identidad.

Dos personas que presenciaron el accidente fueron entrevistadas por las autoridades como parte de las diligencias para establecer responsabilidades.