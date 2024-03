Un motociclista se impactó contra un automóvil que se atravesó en su camino, luego que el conductor realizó una imprudente maniobra de vuelta hacia su izquierda sin tomar las precauciones correspondientes.

A pesar de lo aparatoso del desigual choque, el tripulante de la moto sólo resultó con algunos golpes menores y no fue necesario su traslado a un hospital para recibir atención médica.

El percance se registró el sábado por la mañana en la calle Villa del Río y esquina con la avenida Federico Méndez, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, lugar hasta donde acudieron policías viales de Aguascalientes para tomar conocimiento.

Quien aparece como presunto responsable es un individuo de nombre Mauricio, quien conducía un coche marca Nissan March, modelo 2019, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes. Esta persona se desplazaba por la calle Villa del Río en dirección de poniente a oriente y al llegar a la avenida Federico Méndez, repentinamente efectuó una maniobra de vuelta hacia su izquierda sin tomar las precauciones necesarias.

Lo anterior provocó que se atravesara al paso de una motocicleta marca Bajaj, color amarillo y sin placa de circulación, que era tripulada por una persona de nombre Jesús. Por lo repentino de los hechos, no pudo evitar impactarse frontalmente contra el costado del coche Nissan March.

Debido al fuerte golpe, el motociclista cayó al suelo y resultó con algunas lesiones en diferentes partes del cuerpo, aunque no ameritó su traslado a un hospital.