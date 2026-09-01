Un autobús de transporte público terminó contra la base de concreto de una estructura metálica con señalamiento informativo, tras un accidente registrado en el cruce de Avenida Aguascalientes y Canal Interceptor.

El percance ocurrió alrededor de las 12:45 horas, cuando la unidad, conducida por Gloria, de 39 años, avanzaba de norte a sur sobre Avenida Aguascalientes, por el carril derecho.

Al llegar al cruce con Canal Interceptor, la operadora perdió el control de la dirección hacia su derecha. El ángulo delantero derecho del autobús golpeó la base de concreto y la unidad presentó además daños por corrimiento en su parte posterior.

Policías viales acudieron al lugar para atender el choque, mientras paramédicos valoraron a los pasajeros del transporte público. Pese al impacto, ninguna persona resultó lesionada y no fue necesario realizar traslados a hospitales.

Los agentes efectuaron las diligencias correspondientes para establecer las causas del percance y deslindar responsabilidades.