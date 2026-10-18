Un automóvil Honda Civic terminó con daños materiales luego de que su conductor se estrellara contra el camellón central y un señalamiento vial sobre la carretera estatal 68, en el municipio de El Llano. Pese al impacto, los dos jóvenes que viajaban en la unidad resultaron ilesos.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:00 horas de este sábado, a la altura del kilómetro 10+900, en el tramo comprendido entre las comunidades de El Milagro y San Francisco de los Vivero.

Elementos de la Policía Estatal de Carreteras acudieron al sitio tras recibir el reporte a través del Servicio de Emergencias 911, donde encontraron un Honda Civic color plata, con placas de Texas, que presentaba daños tras el choque.

Al volante se encontraba Isaac “N”., de 25 años, quien viajaba acompañado de Juan “N”., de 24 años. Ambos fueron revisados y se confirmó que no presentaban lesiones.

De acuerdo con los indicios recabados por los oficiales, el automóvil circulaba de oriente a poniente cuando, al llegar al kilómetro señalado, su parte frontal se impactó contra el camellón central y un señalamiento vertical.

El percance dejó únicamente daños materiales, sin que fuera necesario trasladar a los ocupantes a algún hospital.