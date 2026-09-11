Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Mientras incidencia a nivel nacional de robo disminuyó en 2025, fraudes y extorsiones mantuvieron tendencia al alza, según cifras de Inegi.

El fraude pasó de 7 mil 574 casos por cada 100 mil habitantes en 2024 a 8 mil 290 casos el año pasado, un aumento de 9.4 por ciento; la extorsión subió de 5 mil 791 a 6 mil 831 casos, un incremento de 14.4 por ciento.

En conjunto, representaron el 43.9 por ciento de los delitos reportados en 2025.

En tanto, las tasas de robo en calle o transporte disminuyeron de 6 mil 3 a 5 mil 641 por cada 100 mil habitantes, el de vehículo de 3 mil 353 a 3 mil 22, y el de casa habitación de mil 602 a mil 482.

Adrián Franco, vicepresidente del Inegi, consideró que hay una reconfiguración de los delitos en el País.

«Fraude y extorsión se convierten en los focos principales de la actividad criminal de nuestro País. En 27 estados tenemos como delito número uno al fraude, en 3 a la extorsión y solo en 2 al robo o asalto en calle o transporte público», explicó.

Dicha modificación, planteó, ha implicado cambios en políticas públicas y estrategias de seguridad. De hecho, apuntó, el Gobierno federal ha implementado una estrategia nacional y se expidió una nueva ley contra la extorsión.

El directivo destacó también que la reconfiguración ha implicado una disminución de la violencia en la comisión de delitos.

Entre 2024 y 2025, detalló, se registró una disminución de 19 por ciento en el uso de armas de fuego al cometer delitos.