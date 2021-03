Aún no se acaba caso Deschamps

René Delgado Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que las denuncias contra el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito siguen su curso.

“Esto no se acaba, hasta que se acaba. Nosotros efectivamente presentamos dos denuncias en contra del señor Romero Deschamps y de sus familiares, pero particularmente sobre la operación de varias de las secciones del sindicato petrolero que lo que hacían era transferir recursos a personas que no formaban parte del sindicato, a familiares de los propios líderes sindicales”, dijo Nieto en Entredichos.

“Hacían préstamos a personas, que insisto, no formaban parte de la empresa pública y en general se dedicaron a poner gasolineras y hacer transferencias nacionales, adquirir inmuebles en Estados Unidos, y por supuesto, en algunos espacios también en Europa”, reveló.

REFORMA publicó que desde hace casi dos años, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la congeladora las denuncias de la UIF contra Romero Deschamps, y seis de sus familiares.

La denuncia de enriquecimiento ilícito quedó a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

No obstante, Nieto aseguró que la UIF continuará con las acusaciones, debido que como un modus operandi ha detectado que se usan los sindicatos como mecanismo para lavar dinero y utilizar los recursos de los sindicalizados en temas personales de los líderes.

Exaltó que el impulso del Gobierno federal de democratizar los sindicatos apunta a transparentar los gremios y evitar casos como el “Pemexgate”.

“No tenemos la facultad de investigar, pero sí de seguir insistiendo en el ámbito del proceso penal (contra Romero Deschamps) y mantener nuestra posición”, remató sobre el tema.

– Has logrado visibilizar la corrupción e incluso el vínculo entre política y delito, pero no se ha logrado castigar esa corrupción ¿Cuál es tu balance sobre eso?

Yo creo que hay una diferencia importante respecto al anterior sexenio y este, y tiene que ver con los efectos, varias cuestiones evidentemente, no tiene que ver con los programas sociales, con la mejor distribución de los recursos públicos, pero creo que un tema fundamental es el hartazgo de la sociedad mexicana en temas de corrupción y cómo se enfrenta a la corrupción.

Es increíble que desde 2004 no hubieran detectado una relación entre elecciones y corrupción en donde se utilizaban las empresas fachada para poder sacar recursos a favor de los partidos políticos (…) este punto, necesitamos entender ese vínculo entre corrupción y elecciones.

Nieto ejemplificó que el caso Odebrecht es prototipo de cómo se utilizaban los recursos de empresas privadas para financiar campañas electorales a cambio de contrataciones futuras.

“Y este es el tema central, corrupción tiene un germen en lo electoral. Hay una problemática que va más allá del tema electoral, que va más allá de la instalación de las casillas, de cómo llegan los votos a las urnas.

“Es una de las partes centrales digamos de la visión de la nueva Administración, se necesita un enfoque basado en riesgos, una perspectiva de poder analizar casos particulares y sobre todo mandar el mensaje de que no hay impunidad, la renuncia de Romero Deschamps fue importante, no sólo como líder sindical, sino a su espacio en Pemex. Eso implica al final del día la lucha contra la corrupción”, señaló.

No obstante, en el caso Odebrecht, reconoció que no le gustó lo que hizo la FGR en el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien negoció un criterio de oportunidad, con lo que ganó no pisar la cárcel.

“Por lo menos tiene una sanción de la Función Pública, tiene congeladas una parte de sus cuentas, y un tema central es que se lograron cinco órdenes de aprehensión por parte de la FGR, esto no lo habíamos visto en 2018, 2017, no lo habíamos visto hacia atrás, creo que es un paso importante”.

Consideró que un error del ex Presidente Vicente Fox fue generar sistemas de simulación para no ir por los “peces grandes” y si contra jefes de departamento.

“¿De qué no sirve ir contra los jefes de departamento si sabemos que los Secretarios de Estado, los gobernadores, los presidentes municipales estaban metidos en el tema (de la corrupción)”, planteó.

Nieto refirió que la UIF se utilizó en otros sexenios como un ariete político y ejemplificó el caso de Josefina Vázquez Mota, que fue desgastada por ese organismo hacendario en su campaña a la gubernatura del Edomex.

“También se utilizó para las elecciones de 2018, hemos encontrado una base de datos en la cual venían los nombres de personajes como el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como Olga Sánchez Cordero , Alfonso Durazo, Julio Scherer, en mi propio caso, que habían sido investigados por la UIF y esto por supuesto tiene que ver con un uso político, faccioso de las instituciones”, recordó.

Reveló que gobiernos locales han solicitado información, a partir de convenios de colaboración, de diversos personajes en las entidades, no obstante, afirmó que no se ha proporcionado ninguna que se enmarque en el tiempo electoral.

Aclaró que la UIF trabaja sobre un algoritmo que permita extraer información financiera irregular de las bases de datos y no sujetos.

Destacó que las premisas son robo de hidrocarburos, corrupción política, combate al narcotráfico, el secuestro, pornografía infantil, fraudes cibernéticos y la extorsión.

-¿Cómo es posible que si se extorsionaba desde la UIF tu antecesor Alberto Bazbaz esté libre?

Alberto Bazbaz será juzgado por la historia, por otro lado lo que yo plantearía es que ya hay gente en la cárcel por esos hechos, hay gente detenido en SEIDO y una investigación de la entonces PGR, hoy FGR, en la que se detuvo a personas que estaban utilizando información de la unidad y se encuentran en proceso penal con presión preventivamente.

Quiero ser muy claro, soy muy distinto a Bazbaz y creo que a él ya lo juzgó la historia, no pudo encontrar a Paulette, de ese nivel era investigador. Digo Enrique Peña Nieto tampoco era un genio, se entiende de que haya encontrado un investigador de ese nivel.

Respecto a la renuncia del ex Ministro Eduardo Medina Mora a la Corte, Nieto reiteró que sigue denunciado y que el hecho que haya dejado ese asiento ya es importante.

Consideró que tampoco tenía el nivel de preparación para ser Ministro, un premio, dijo, de Peña Nieto.