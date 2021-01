En el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes todavía no se da la “operación cicatriz” ante las inconformidades generadas durante la elección interna de octubre pasado y sobre lo que hay una impugnación en el Juzgado Primero de lo Civil, del que esperan la resolución, “si éste determina que las cosas estuvieron perfectamente bien hechas, ir para adelante y avanzar en la operación cicatriz”.

Así lo expresó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruiz, quien resaltó que tanto él como los otros presidentes de organismos que impugnaron el proceso interno, han asistido a las sesiones que se han realizado después del mismo, porque son socios del CCEA.

NO AFLOJAR EL PASO. En otro orden de ideas, puntualizó que si bien en el primer trimestre del año pudiera haber recuperación en cuanto a la generación de empleos, ya que por lo general es cuando las empresas abren la oportunidad dadas sus actividades, es pertinente que los gobiernos sostengan las estrategias preventivas de seguridad, pues la desesperación de la gente al no tener un ingreso económico seguro, podría ser factor para el aumento en delitos de robos o asaltos.

“Yo no tengo telarañas en la cabeza. La verdad es que no tendría ningún problema, aunque no se me dé ningún puesto; no ando en busca de chamba…” Roberto Díaz Ruiz, Canacar Aguascalientes