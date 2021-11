Cecilia de Santos Velasco El Heraldo

Luego de diez semanas del ciclo escolar 2021-2022, el Instituto de Educación de Aguascalientes reporta que entre el 98 y 99% de los estudiantes acuden de modo presencial a su escuela, con un promedio de tres días a la semana, y hasta ahora no existe la posibilidad de que regresen todos los días de manera física.

María de Lourdes Carmona Aguiñaga, directora de Educación Básica del IEA, precisó que todavía se continúa trabajando insistentemente en la asistencia escalonada a las escuelas, aunque todavía no se han dado las condiciones para avanzar hacia el siguiente paso que significa que el 100% de los integrantes de un grupo estén reunidos en un mismo espacio.

La funcionaria dijo que hasta ahora, el desempeño se evalúa como positivo y si las cosas se mantienen así durante un tiempo, se planteará la posibilidad de hacerlo, pero todavía no existen fechas asignadas.

POR TANDAS. Carmona Aguiñaga explicó que de acuerdo con las necesidades de cada escuela, los estudiantes que menos acuden físicamente a su escuela es por un promedio de 2.5 días, a causa del tamaño de los salones y de la población estudiantil de ese plantel educativo. Esto lo hacen al dividirse los grupos para alternar su asistencia a las aulas día por día.

ALGUNOS ASISTEN DIARIAMENTE. En entrevista con El Heraldo, la titular de Educación Básica precisó que el promedio de asistencia de los alumnos es de tres días a la semana, aunque existen escuelas y grupos que prácticamente acuden los cinco días a la semana, gracias a que sus salones y sus matrículas así lo permiten.

PASO A PASO

· Los alumnos asisten en promedio 3 días a la semana.

· Se acumulan 10 semanas de clases presenciales.

· El siguiente pase será incrementar la asistencia diaria al 75%.

· Para ello, el semáforo epidemiológico deberá de estar en verde.

· Las decisiones tendrán que tomarse considerando las particularidades de cada plantel, ya sea urbano o rural.

“Los estudiantes se han mantenido interesados de estar en las aulas. Ciertamente, muchos dicen que quieren acudir a diario a su escuela, pero gradualmente va el proceso de adaptación”, mismo que la funcionaria calificó como satisfactorio. Para la directora de Educación Básica del IEA, una vez que las condiciones estén listas, seguramente papás y estudiantes querrán avanzar al siguiente paso.