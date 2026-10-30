Este viernes 30 de octubre se realizará la última jornada de “Terror bajo las Estrellas” en el Parque Rodolfo Landeros Gallegos, con dos funciones gratuitas de cine al aire libre. La cartelera incluye películas de fantasía y terror, además de palomitas sin costo para los asistentes.

La programación comenzará a las 19:00 horas con la proyección de El cadáver de la novia, película animada dirigida por Tim Burton y Mike Johnson. Posteriormente, a las 22:00 horas, se presentará Talk to Me, producción australiana de terror sobrenatural con la que concluirá el ciclo cinematográfico.

La actividad inició el jueves 29 de octubre con las proyecciones de Coraline e It, como parte de una propuesta de entretenimiento relacionada con las celebraciones de finales de octubre.

Para esta última jornada, los organizadores recomendaron llevar cobijas y alimentos para disfrutar de un picnic durante las funciones, que se desarrollarán en los espacios abiertos del parque.

Como parte de las medidas para proteger la fauna y conservar las instalaciones, no estará permitido ingresar con mascotas, productos de unicel ni bebidas alcohólicas.

Las personas interesadas en asistir deberán registrarse previamente, enviando por mensaje privado su nombre, la película que desean ver y el día de asistencia a cualquiera de las dos páginas de Facebook habilitadas por los organizadores.

Con estas dos proyecciones concluirá “Terror bajo las Estrellas”, una actividad que ofrece a las familias y grupos de amigos una alternativa gratuita para disfrutar del cine al aire libre durante la temporada de Halloween y Día de Muertos.