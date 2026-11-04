Aumentar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 2.5 al 3 por ciento restaría competitividad a las empresas y elevaría su carga económica, advirtió la presidenta de Canaco Aguascalientes, Maricela Acosta Herrera, quien reconoció que al sector empresarial le sorprendió esta propuesta incluida en el paquete económico estatal 2027.

En rueda de prensa para anunciar el Buen Fin 2026, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, Acosta Herrera señaló que la propuesta causa extrañeza porque, aseguró, históricamente ha existido una buena relación y respaldo del Gobierno estatal hacia los empresarios.

Además, cuestionó que hasta el momento las cámaras empresariales no hayan sido consultadas, aun cuando la Ley de Cámaras Empresariales establece la obligación de los tres niveles de gobierno de consultar a estos organismos.

En ese sentido, hizo un llamado a los diputados para que se acerquen al consejo de Canaco, expliquen los motivos y beneficios del incremento y escuchen los planteamientos del sector.

Advirtió que las empresas ya enfrentan gastos adicionales, entre ellos los que implicará la reducción de la jornada laboral, que obligará a algunos patrones a contratar más personal para cubrir las horas de trabajo.

Consideró que elevar el ISN podría incentivar la informalidad al incrementar las obligaciones que deben cubrir los empleadores y tendría repercusiones en la actividad productiva.

La presidenta de Canaco indicó que todavía no cuentan con una estimación sobre las posibles afectaciones, pues apenas comenzaron a analizar el impacto de la propuesta, de la cual se enteraron el pasado viernes, en medio del puente de Calaveras. Sin embargo, insistió en que debe privilegiarse el diálogo antes de aprobar el aumento.