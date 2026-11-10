Las mujeres empresarias enfrentan dificultades para mantener plantillas laborales y generar nuevas contrataciones debido a las cargas fiscales y obligaciones patronales, cuyo costo puede alcanzar los 14 mil pesos mensuales por trabajador asegurado, incluso cuando percibe el salario mínimo, advirtió Anabel Villalobos Vela, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa.

Explicó que, de acuerdo con una revisión realizada entre integrantes de la asociación, los costos asociados a la contratación formal son una presión económica para las micro, pequeñas y medianas empresas por las obligaciones a cubrir como las cuotas al IMSS, aportaciones al Infonavit, el Impuesto Sobre Nómina y otros conceptos derivados de la relación laboral.

Asimismo, manifestó su preocupación ante la propuesta de incrementar el ISN en para 2027, al considerar que elevaría costos de operación y reduciría posibilidades de contratar personal, mejorar las remuneraciones o invertir en el crecimiento de los negocios. Señaló que, con las modificaciones fiscales planteadas, el costo mensual por trabajador se aproximaría a los 15 mil pesos.

Sostuvo que las empresarias deben ser tomadas en cuenta en las decisiones relacionadas con los incrementos tributarios, ya que también contribuyen a la recaudación, sostienen fuentes de empleo y participan en el desarrollo económico estatal. Advirtió que aproximadamente el 55% de las mujeres en Aguascalientes se encuentra en la informalidad, por lo que son necesarios mecanismos que faciliten su incorporación a la economía formal, en lugar de incrementar las obligaciones de quienes actualmente ya contribuyen.