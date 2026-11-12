Las licencias de conducir para motociclistas y automovilistas particulares registrarán un incremento cercano al 30% en la propuesta de Ley de Ingresos del Estado para 2027. Sobre estas tarifas, los usuarios podrían acceder a un descuento del 20%, mientras que los conductores de vehículos oficiales del gobierno podrían solicitar una reducción de hasta el 80%.

El análisis del proyecto fiscal, turnado por el Ejecutivo al Congreso del Estado para su revisión y aprobación, revela un ajuste tarifario y una estrategia de unificación de los costos de expedición de licencias para conductores de motocicletas y automóviles particulares con los correspondientes a operadores de transporte en sus diferentes clasificaciones.

Las licencias para automovilistas y motociclistas particulares presentan un incremento directo cercano al 29%. Para una vigencia de dos años, la tarifa pasa de 484 a 625 pesos; en la modalidad de cuatro años, sube de 784 a 1,010 pesos; y en la de seis años, se eleva de 1,104 a 1,420 pesos.

En contraste, las licencias para operadores, categoría que regula a conductores de transporte público, carga general y materiales, registran un incremento marginal de apenas el 3%.

Con este ajuste, los costos de las licencias para operadores de transporte, que en 2026 eran de 605, 980 y 1,380 pesos, respectivamente, convergen y se equiparan por completo con las tarifas de los automovilistas particulares para 2027, al establecerse en 625 pesos por dos años, 1,010 pesos por cuatro años y 1,420 pesos por seis años.

Asimismo, la normativa prevé que los conductores particulares puedan beneficiarse de un descuento general del 20%. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado estará facultada para otorgar un descuento de hasta el 80% a los conductores de vehículos oficiales de dependencias gubernamentales y municipios, previa solicitud justificada ante su titular o la persona a quien se delegue esta función.