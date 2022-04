Marlen Hernández Agencia Reforma

MONTERREY, NL .-En lo que va del año, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha registrado 23.3 por ciento más alertas operativas, respecto a lo reportado del 1 de enero al 27 de abril de 2021.

Con ello se refleja la falta de inversión en infraestructura de transmisión y mayores probabilidades de que ocurran apagones, advierten expertos.

Hasta ayer, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió 576 estados operativos de alerta en 2022, 109 más que en el periodo comparable de 2021.

Armando Llamas, especialista en el sector energético, consideró que el aumento en las alertas está relacionado con dos factores principalmente: aumento en la demanda de energía y la falta de inversión en las líneas de transmisión.

Explicó que ante la disminución en las medidas de aislamiento para evitar la propagación del Covid y el incremento en la actividad económica ha aumentado la demanda de energía.

Frente a este incremento, y dado que CFE no ha destinado suficiente presupuesto para el mantenimiento, crecimiento y refuerzo de la red nacional de transmisión, la infraestructura se está viendo presionada, agregó.

«El sistema está muy estresado y lo vemos en todas estas alarmas.

«Lo que yo esperaría es que con la actividad económica recuperada el sistema no va a poder y vamos a tener apagones generalizados o localizados», señaló Llamas.

Víctor Ramírez Cabrera, especialista energía y vocero de la Plataforma México Clima y Energía (PMCE), indicó que a medida que la demanda de electricidad se siga incrementando también lo harán las incidencias en el SEN y el riesgo de apagones.

«El problema es que las zonas de consumo no necesariamente están en donde la energía se produce por lo que hay que transportarla», apuntó Ramírez.

De hecho, pese a las necesidades en materia eléctrica del País, la CFE tiene pendientes 17 proyectos de ampliación y modernización de redes de transmisión.

El Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución en el Mercado Eléctrico Mayorista (PAMRNT) 2021- 2035, refiere que de 21 proyectos que instruyó la Secretaría de Energía (Sener), sólo se han construido cuatro.

Estos proyectos fueron instruidos por la Sener entre 2017 y 2018 para reforzar al SEN y se esperaba su operación entre 2020 y 2021, sin embargo, muchos de ellos tienen un avance menor al 5 por ciento.

Llamas también consideró que la intensión de CFE podría ser precisamente que existan más alertas para que, priorizando la confiabilidad de la red, no puedan despachar centrales eléctricas renovables y así puedan generar más energía las centrales de la empresa estatal.

