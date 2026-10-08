Los accidentes en los que se ven involucradas motocicletas aumentaron 16% durante los primeros nueve meses del año en Aguascalientes, informó Jaime del Conde Ugarte, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, quien advirtió que este tipo de percances también concentra una proporción importante de los casos con consecuencias fatales.

Señaló que los accidentes relacionados con motocicletas se encuentran entre las principales emergencias que atienden los servicios de atención prehospitalaria de la Cruz Roja, junto con los percances en los que participan vehículos ligeros y pesados. Atribuyó parte de estos accidentes a conductas de riesgo durante la conducción, entre ellas el exceso de velocidad, las maniobras indebidas y la falta de precaución. Consideró que una de las medidas que podrían contribuir a reducir la incidencia de estos percances sería establecer como requisito la acreditación previa de un curso de capacitación para quienes adquieren una motocicleta y tramitan una licencia de conducir.

Explicó que buscan impulsar este esquema mediante un programa de capacitación desarrollado por la delegación del Estado de México, el cual será presentado ante las distintas delegaciones de la institución para analizar su posible implementación. La propuesta contempla que la capacitación sea impartida por un organismo certificado y que los conocimientos adquiridos formen parte de los requisitos para quienes pretendan obtener una licencia de conducir motocicletas.

Sostuvo que no se trata únicamente de responsabilizar a los motociclistas por los accidentes, sino de mejorar las condiciones de convivencia vial entre todos los usuarios de las calles y carreteras.