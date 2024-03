Pedro Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- La tensión va en aumento entre migrantes y autoridades texanas en la llamada «Puerta 36», en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso.

Ayer, un grupo antimotín de la Guardia Nacional de Texas desplegó un operativo en el Río Bravo para reforzar la malla ciclónica y la alambrada de púas que migrantes intentaron derribar en esta semana en buscaba de ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo.

Los militares, quienes bajaron a la orilla del Río Bravo, advirtieron a los extranjeros que permanecen en el campamento improvisado que regresen a México porque si intentan traspasar el área serán detenidos.

«Atención, vamos a empezar a instalar alambre de púas en esta zona; por su seguridad necesitamos que regresen al lado de México. Si dañan el alambre de púas o intentan cruzar serán arrestados», indicaron los elementos de la Guardia Nacional con un altavoz.

Versiones no oficiales aseguran que los militares texanos dispararon balas de goma contra unos migrantes que querían cruzar a la fuerza derribando el cerco, pero no sufrieron heridas de gravedad.

Mientras tanto, otro grupo de extranjeros que se mantiene en casas de campaña improvisadas con cobijas, ramas y ropa, se colocó frente a los guardias texanos en señal de paz e incluso, mostró una bandera blanca.

Apenas el jueves, unos 300 migrantes que pernoctaban en el lado estadounidense del Río Bravo, retiraron parte de la malla ciclónica, lo que desató una trifulca con el personal de la Guardia Nacional de Texas.

El operativo de ayer, que fue reforzado con elementos de la Policía Estatal de Texas, conocidos como «Troopers», provocó tensión en el marcador internacional 36.

Ahí se encuentra un acceso al muro que los migrantes llaman «Puerta 36», donde desde el año pasado los extranjeros se han concentrado para solicitar asilo, pese a que no es una entrada legal.

A este acceso comenzaron a llegar luego de que el Gobernador de Texas, Greg Abbot desplegó a la Guardia Nacional a lo largo del Río Bravo y colocó un cerco de alambre de púas para evitar que los migrantes llegaran hasta el muro.

En ese lugar se encuentran más de 100 migrantes, entre mujeres y hombres solos, familias con niños, niñas y adolescentes.