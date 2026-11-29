El agiotismo ha aumentado más de 40 % en Aguascalientes durante los últimos tres años, fenómeno que se refleja en la carga de asuntos mercantiles en los tribunales, señaló Salvador Farías Higareda, expresidente del Colegio de Abogados.

Explicó que los préstamos entre particulares se han convertido en una alternativa para quienes buscan financiar compras, cubrir necesidades cotidianas o afrontar compromisos económicos, aunque el incumplimiento de los pagos puede derivar en conflictos legales.

Advirtió que esta práctica se intensifica durante temporadas de consumo como el Buen Fin y las fiestas decembrinas, cuando las familias recurren a distintas opciones de financiamiento.

Indicó que uno de los problemas se presenta en sectores populares, donde préstamos de entre dos mil y cinco mil pesos pueden involucrar a familiares, vecinos o conocidos como avales, quienes también enfrentan presiones ante el incumplimiento del deudor.

Farías Higareda señaló que las consecuencias del endeudamiento suelen manifestarse durante febrero y marzo, cuando aumenta la presentación de demandas mercantiles relacionadas con préstamos, tarjetas de crédito, financiamientos automotrices y créditos para vivienda.

Añadió que las disputas por deudas también pueden derivar en denuncias y confrontaciones entre particulares, lo que genera afectaciones económicas para los hogares y una mayor carga de trabajo para los tribunales.