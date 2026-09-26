Aumenta la atención del Seguro Popular

Durante el último año, el Seguro Popular Aguascalientes otorgó más de 278 mil atenciones médicas, estudios y medicamentos a personas sin seguridad social, consolidándose como un pilar de la atención preventiva y curativa en la entidad, informó el secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán.

En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, el Instituto de Servicios de Salud del Estado otorgó 65 mil 525 consultas médicas, 54 mil 080 servicios dentales, 14 mil 182 consultas odontológicas y 102 mil 900 medicamentos a la población aguascalentense.

En el rubro de diagnóstico y prevención, se contabilizaron 27 mil 710 estudios de laboratorio, 6 mil 478 consultas ópticas, con la entrega de 5 mil 928 lentes; 2 mil 931 mastografías, 2 mil 583 ultrasonidos y 399 tamizajes renales.

El titular de la Secretaría destacó que, en comparación con el ciclo anterior, los servicios dentales registraron un aumento superior al 278%, mientras que las mastografías mostraron un crecimiento mayor al 177% en la entidad.

Para el control y registro de los beneficios otorgados a las familias del Estado, se implementó la Tarjeta Soluciones. Quienes no cuenten con ella reciben orientación para tramitarla mediante la presentación de la credencial del INE de Aguascalientes y un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Los requisitos para acceder a la atención en hospitales y Centros de Salud incluyen identificación oficial del INE, comprobante de domicilio, CURP, carta de no derechohabiencia y Tarjeta Soluciones. En las Unidades de Salud se solicita, además, el formato de inscripción.

La red estatal brinda atención de tercer nivel en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo; de segundo nivel, en los hospitales Tercer Milenio, de la Mujer, de Psiquiatría, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Calvillo; y de primer nivel, mediante 85 Centros de Salud, nueve Unidades de Salud y las UNEMES.