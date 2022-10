Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un 68 por ciento de los trabajadores está a favor de que se debata la implementación de una semana laboral de cuatro días.

Incluso, hay países donde se aplican pruebas para conocer los resultados de esta medida, advirtió la empresa de capital humano Adecco.

Sin embargo, esto también viene acompañado de una reducción salarial, algo que disuade a una gran parte de los trabajadores al momento de aceptar una semana laboral de cuatro días.

«Sólo tres de cada 10 trabajadores que no son de oficina comprometerían su salario para ganar flexibilidad», de acuerdo con el documento «Global Workforce of the Future Report 2022» de Adecco.

En junio pasado, en el Reino Unido se puso en marcha el mayor experimento de una semana laboral de cuatro días, que abarcó a 3 mil 300 trabajadores de distintos sectores por seis meses, añadió.

«En todo el mundo se están poniendo en marcha pruebas similares, lo que demuestra la seriedad con la que se examina el concepto de la semana de cuatro días.

«El deseo entre los trabajadores es fuerte, con 68 por ciento de los trabajadores que dice que todas las empresas deberían ofrecer esta opción», señaló el documento.

Una encuesta de Adecco en diversos países, incluyendo México, señala que 70 por ciento de los trabajadores afirmó que una semana de cuatro días mejoraría su salud mental sin impactar la productividad.

Las organizaciones están tomando esta medida como un factor para atraer al mejor talento.

«Pero al ofrecer semanas laborales de cuatro días, las organizaciones deben abordar los principales obstáculos para garantizar la inclusión de los trabajadores», según el estudio.

Uno de ellos es el sacrificar parte de su salario.

«Alrededor de 51 por ciento de los trabajadores que aceptaron una semana de cuatro días declararon que esto venía acompañado de un recorte salarial», advirtió el documento de Adecco.

La empresa de capital humano expuso que las personas que tienen un cargo más estable y con mayores ingresos son los más propensos a aceptar una semana laboral más corta.

«Cuando se trata de una semana de cuatro días, 76 por ciento de los trabajadores que tienen esa opción la toman, siendo los directivos mucho más propensos a elegir la opción de la semana de cuatro días que los no directivos», advirtió el estudio.

Añadió que el cambio hacia la reducción de la semana laboral se dará con la automatización de las tareas repetitivas a través de tecnologías como la Inteligencia Artificial.